Сергей Белоголовцев нанес удар перед началом матча «Спартак» — «Крылья Советов»

Актер, радиоведущий и шоумен Сергей Белоголовцев нанес символический удар по мячу перед началом матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

61-летний Белоголовцев появился на поле с тростью. Ранее он перенес инсульт, после которого передвигался на инвалидном кресле.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Крылья Советов».