Угальде заявил о желании выиграть РПЛ со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своей стоимости.

— Было много новостей о твоей стоимости. Что «Спартак» хочет за тебя 25 миллионов, «Фейеноорд» предлагал 20. Во сколько ты оцениваешь себя?

— Я не знаю. Я просто играю в футбол. Мне это неважно. Я просто хочу наслаждаться, выиграть чемпионат со «Спартаком».

— Но ты один из самых дорогих футболистов лиги.

— Конечно, здорово, когда я играл и забивал.

В сезоне-2024/25 Угальде в 36 матчах во всех турнирах забил за красно-белых 18 голов и сделал 6 результативных передач, став лучшим бомбардиром РПЛ (17 голов). В сезоне-2025/26 у 23-летнего костариканца 10 матчей и 1 гол.