КДК РФС вынес наказания по итогам 26-го тура Тинькофф-чемпионата России. Как и в предыдущих туров, большинство штрафов связаны с нарушением раздела 3 регламента РФС по возобновлению сезона (нормы безопасности в условиях пандемии).

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук за нарушение регламента по возобновлению сезона оштрафован на 100 тысяч рублей.

«Спартак», «Краснодар», «Динамо», «Рубин», «Крылья Советов», «Уфа» — 150 тысяч.

Игрок «Локомотива» Роман Тугарев — 100 тысяч.

Кроме того, «Краснодар» заплатит 120 тысяч за необеспечение безопасности на стадионе (после игры с «Зенитом» на поле выбежал болельщик). «Арсенал» оштрафован на 100 тысяч за большое количество карточке (7 предупреждений и 1 удаление). «Локо» столько же заплатит за скандирование фанатами оскорблений. «Оренбург» — за «иные нарушения регламента» выплатит 20 тысяч, «Крылья Советов» — 30 тысяч.

Главный тренер «Крыльев» Андрей Талалаев за выход из технической зоны оштрафован на 10 тысяч, его оппонент — Валерий Карпин из «Ростова» — на 30 тысяч.