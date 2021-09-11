«Спартак» — «Химки»: Мозес и Промес выйдут с первых минут, Мирзов не попал в заявку
Стали известны составы «Спартака» и «Химок» на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ.
В заявку химчан не попал полузащитник Резиуан Мирзов, арендованный у красно-белых. Сегодня, 11 сентября министр спорта Московской области Роман Терюшков заявлял, что Мирзов пропустит встречу по спортивному принципу.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Промес, Умяров, Мозес, Соболев, Понсе.
Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Кофрие, Бакаев, Ломовицкий, Игнатов, Хендрикс, Ларссон.
«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычев, Карпов, Стоинович, Давидян, Соколов, Сабович, Долгов, Садыгов.
Матч «Спартак» — «Химки» состоится сегодня, 11 сентября, начало встречи — в 19.00 (мск).
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