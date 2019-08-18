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«Спартак» готовится в полном составе к дерби с ЦСКА

20:50
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«Спартак» тренируется в полном составе перед матчем 6-го тура чемпионата России против ЦСКА, информирует официальный сайт красно-белых. Игроки под руководством главного тренера Олега Кононова провели предыгровое занятие на тренировочной базе около «Открытие Арены».

Форвард Эсекиэль Понсе пропустит игру из-за дисквалификации КДК РФС за удар ногой в грудь вратаря «Динамо» Антона Шунина в матче 4-го тура РПЛ (0:0).

Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник, 19 августа, начало — в 20.00 (мск).

Спартак — ЦСКА

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020

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https://spartak.com/news/2019-08-18-trenirovka_nakanune_derbi_s_tsska/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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