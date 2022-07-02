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«Спартак» — «Енисей»: состав красно-белых на товарищеский матч

Стал известен состав «Спартака» на товарищеский матч с «Енисеем»
Иван Шитик
Корреспондент
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2 июля «Спартак» проведет товарищеский матч против «Енисея». Стал известен состав московского клуба на эту встречу.

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Чернов, Джикия, Рыбус, Умяров, Зобнин, Денисов, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Кофрие, Жигулев, Классон, Маркитесов, Зиньковский, Пруцев, Маслов, Толстопятов, Вл.Шитов, Вит.Шитов, Хлусевич.

Ранее «Спартак» провел две товарищеские встречи. Сначала красно-белые сыграли вничью с «Аланией» (2:2), а потом переиграли «Балтику» (3:2). Отметим, что в обеих встречах по дублю сделал полузащитник Квинси Промес.

ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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