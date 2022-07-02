Стал известен состав «Спартака» на товарищеский матч с «Енисеем»

2 июля «Спартак» проведет товарищеский матч против «Енисея». Стал известен состав московского клуба на эту встречу.

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Чернов, Джикия, Рыбус, Умяров, Зобнин, Денисов, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Максименко, Кофрие, Жигулев, Классон, Маркитесов, Зиньковский, Пруцев, Маслов, Толстопятов, Вл.Шитов, Вит.Шитов, Хлусевич.

Ранее «Спартак» провел две товарищеские встречи. Сначала красно-белые сыграли вничью с «Аланией» (2:2), а потом переиграли «Балтику» (3:2). Отметим, что в обеих встречах по дублю сделал полузащитник Квинси Промес.