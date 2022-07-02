«Спартак» — «Енисей»: состав красно-белых на товарищеский матч
Стал известен состав «Спартака» на товарищеский матч с «Енисеем»
2 июля «Спартак» проведет товарищеский матч против «Енисея». Стал известен состав московского клуба на эту встречу.
«Спартак»: Селихов, Рассказов, Чернов, Джикия, Рыбус, Умяров, Зобнин, Денисов, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Максименко, Кофрие, Жигулев, Классон, Маркитесов, Зиньковский, Пруцев, Маслов, Толстопятов, Вл.Шитов, Вит.Шитов, Хлусевич.
Ранее «Спартак» провел две товарищеские встречи. Сначала красно-белые сыграли вничью с «Аланией» (2:2), а потом переиграли «Балтику» (3:2). Отметим, что в обеих встречах по дублю сделал полузащитник Квинси Промес.
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10
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|0
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12
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|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
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|0
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14
|Торпедо
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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