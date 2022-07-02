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Хесус Медина вернулся в расположение ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Хесус Медина на этой неделе вернулся в расположение ЦСКА.

«Я приехал чуть позже из-за национальной сборной. Конечно, мне удалось побыть дома, отдохнуть. Перезагрузиться и пообщаться с друзьями. Сейчас я вернулся и готов к тренировкам.

Я надеюсь, что смогу быстро влиться и набрать форму. Так как я уже хочу внести вклад в будущий успех команды", — приводит слова Медины пресс-служба ЦСКА.

В сезоне-2021/22 Медина сыграл в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и отдал 2 результативные передачи.

ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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