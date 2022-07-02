Хесус Медина вернулся в расположение ЦСКА
Полузащитник Хесус Медина на этой неделе вернулся в расположение ЦСКА.
«Я приехал чуть позже из-за национальной сборной. Конечно, мне удалось побыть дома, отдохнуть. Перезагрузиться и пообщаться с друзьями. Сейчас я вернулся и готов к тренировкам.
Я надеюсь, что смогу быстро влиться и набрать форму. Так как я уже хочу внести вклад в будущий успех команды", — приводит слова Медины пресс-служба ЦСКА.
В сезоне-2021/22 Медина сыграл в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и отдал 2 результативные передачи.
Положение команд
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|+/-
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|Зенит
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|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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