Хесус Медина вернулся в расположение ЦСКА

Полузащитник Хесус Медина на этой неделе вернулся в расположение ЦСКА.

«Я приехал чуть позже из-за национальной сборной. Конечно, мне удалось побыть дома, отдохнуть. Перезагрузиться и пообщаться с друзьями. Сейчас я вернулся и готов к тренировкам.

Я надеюсь, что смогу быстро влиться и набрать форму. Так как я уже хочу внести вклад в будущий успех команды", — приводит слова Медины пресс-служба ЦСКА.

В сезоне-2021/22 Медина сыграл в 12 матчах за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и отдал 2 результативные передачи.