"Спартак" – "Динамо": за что удален спартаковский форвард

На 35-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо" арбитр Владислав Безбородов принял абсолютно верное решение, удалив нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе.

"Спартак" - "Динамо".

Минутой ранее тот совершил грубейший фол против динамовского вратаря Антона Шунина, сыграв агрессивно с риском нанесения травмы сопернику: в прыжке ударил голкипера прямой ногой в живот. Судья занимал очень хорошую позицию и ясно видел момент удара.

"Спартак" - "Динамо".

"Спартак" - "Динамо".

"Спартак" - "Динамо".

Понсе за такое нарушение правил в соответствии с дисциплинарным регламентом РФС грозит дисквалификация на срок до четырех матчей. (Александр Бобров)​

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