«Спартак» и ЦСКА встретятся в матче 26-го тура чемпионата России

«Спартак» и ЦСКА встретятся в матче 26-го тура российской премьер-лиги в субботу, 26 апреля. Дерби Москвы пройдет на «Лукойл Арене» в Тушино, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события игры «Спартак» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

26 апреля, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

«Спартак» (50 очков) идет на третьем месте в чемпионате России, ЦСКА (48 очков) располагается на четвертой строчке турнирной таблицы. Встреча команд в первом круге завершилась победой красно-белых со счетом 2:0.