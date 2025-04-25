«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: Мозес открыл счет

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«Краснодар» вышел вперед в матче против махачкалинского «Динамо» в 26-м туре РПЛ — 1:0.

На 7-й минуте отличился Мозес Кобнан Дэвид.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.