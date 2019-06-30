19:28 | Футбол — РПЛ

"Спартак" - ЦСКА: Джикия получил травму и покинул поле в первом тайме

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Защитник "Спартака" Георгий Джикия получил повреждение в матче Кубка Париматч Премьер против ЦСКА. Он получил травму в столкновении с форвардом армейцев Федором Чаловым. Нападающий упал на защитника, который со спины боролся с ним за позицию при отскоке мяча.

Джикия покинул поле на 22-й минуте матча. Его заменил защитник Илья Кутепов

Спартак - ЦСКА

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