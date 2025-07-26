«Спартак» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» принимает «Балтику» в матче 2-го тура чемпионата России в субботу, 26 июля. Игра состоится на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча спартаковцев и балтийцев. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Балтика» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

26 июля 2025, 15:00. Лукойл Арена (Москва)

В прямом эфире матч показывает канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 1-м туре РПЛ «Спартак» победил махачкалинское «Динамо» в Москве (1:0), а «Балтика» сыграла вничью с московским «Динамо» на его поле (1:1).

Предыдущая встреча соперников по этому матчу состоялась в мае 2024 года в финале пути регионов FONBET Кубка России, тогда калининградцы обыграли спартаковцев (1:0).