В «Спартаке» опровергли переговоры по трансферу Пальцева

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал возможный переход защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева в клуб.

«К Пальцеву был интерес, но на данный момент никакие переговоры не ведутся», — сказал Малышев.

Пальцев выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2024 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча и отдал 1 голевую передачу за бело-голубых во всех турнирах.

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