«Спартак» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы

«Спартак» и тульский «Арсенал» огласили стартовые составы на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 10 апреля, в Москве на «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 мск.

Игроки москвичей Квинси Промес и Зелимхан Бакаев почувствовали дискомфорт после дерби с «Локомотивом», поэтому пропустят игру.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Мозес, Соболев, Николсон.

«Арсенал» (Тула): Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Радакович, Ткачев, Гулиев, Костадинов, Кангва, Кайнов, Деспотович.

«Спартак» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Тульский «Арсенал» (21) идет на последнем, 16-м месте.