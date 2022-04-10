В «Спартаке» объяснили отсутствие Промеса и Бакаева в заявке на матч с «Арсеналом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил отсутствие Квинси Промеса и Зелимхана Бакаева в заявке на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Арсеналом».

«Промес и Бакаев почувствовали дискомфорт после матча с «Локомотивом», который проходил в достаточно сложных погодных условиях. Решили их поберечь, потому что играть на снегу в таких условиях непросто. То, что в других обстоятельствах могло обойтись, здесь, к сожалению, не обошлось», — сказал Зеленов.

Встреча пройдет сегодня, 10 апреля, в Москве на «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.