«Спартак» сыграет с «Ахматом» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 11 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 30 минут до встречи, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В сезоне-2023/24 в матче 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» была зафиксирована ничья (0:0), а в 17-м туре победу одержала команда из Грозного (2:1). По итогам чемпионата «Спартак» финишировал на пятом месте с 50 очками в 30 турах, а «Ахмат» занял 10-е место с 35 баллами.