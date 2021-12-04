«Спартак» в меньшинстве вырвал победу у «Ахмата», Соболев получил прямую красную карточку в первом тайме

«Спартак одержал победу над «Ахматом» в матче 17-го тура Тинькофф чемпионата России. Красно-белые одолели соперника со счетом 2:1.

В начале первого тайма счет открыл полузащитник москвичей Виктор Мозес.

Ключевой момент первой половины произошел на 33-й минуте: нападающий красно-белых грубо сыграл против соперника. Главный арбитр встречи Виталий Мешков вынес свое решение после просмотра видеоповтора, на необходимость изучения которого после стыка Соболева и полузащитника грозненцев Игоря Коновалов коллеге указали видеоассистенты.

В самой концовке первого тайма полузащитник грозненцев Даниил Уткин сравнял счет.

И все же красно-белые взяли три очка. В самом конце второго тайма победный мяч забил полузащитник Квинси Промес.

«Спартак» одержал первую победу в РПЛ в последних семи матчах. Московский клуб набрал 23 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице.

«Ахмат» потерпел первое поражение после серии из трех побед. У команды осталось 24 балла (7-е место).