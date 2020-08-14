На 33-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» арбитр Евгений Турбин во второй раз не засчитал взятие ворот гостей.

В этот раз — из-за положения «вне игры», которое первый ассистент Алексей Воронцов зафиксировал у автора гола Георгия Джикии. Тот в момент паса партнера зашел далеко за линию офсайда.

Видеоассистенты Станислав Васильев и Антон Аверьянов внимательно изучили все, что происходило на поле во время атаки, и подтвердили правоту помощника судьи. (Александр Бобров)