«Спартак» — «Ахмат»: почему отменен второй гол красно-белых?
20:45
На 33-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» арбитр Евгений Турбин во второй раз не засчитал взятие ворот гостей.
В этот раз — из-за положения «вне игры», которое первый ассистент Алексей Воронцов зафиксировал у автора гола Георгия Джикии. Тот в момент паса партнера зашел далеко за линию офсайда.
Видеоассистенты Станислав Васильев и Антон Аверьянов внимательно изучили все, что происходило на поле во время атаки, и подтвердили правоту помощника судьи. (Александр Бобров)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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