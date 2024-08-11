«Спартак» — «Ахмат»: команды не открыли счет в первом тайме

«Спартак» в матче 4-го тура РПЛ на своем поле встречается с «Ахматом».

После первого тайма счет не открыт. Красно-белые нанесли три удара в створ, у грозненцев ни одного удара. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.