Рахимов: «Не предъявлял претензий судьям в матче с «Ростовом», была нормальная борьба»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что у него нет претензий к судьям после матча с «Ростовом» (1:1).

«Есть ли у меня вопросы к судьям? Никому я не предъявлял никаких претензий. Нормальная игра, борьба была. Судьи свистели, когда есть борьба, фолы. Что-то, может, не заметили, но это игра. Стало ли судейство лучше по сравнению с прошлым сезоном? В матче с «Ростовом» было нормальное», — приводит слова Рахимова «РБ Спорт».

«Рубин» с 4 очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В пятом туре казанцы сыграют с «Акроном» (19 августа).