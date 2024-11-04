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«Спартак» 5 ноября отправит заявление, чтобы обжаловать красную карточку Литвинова

Константин Белов
Корреспондент
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Главный судья матча ЦСКА — «Спартак» Алексей Сухой (справа) показывает красную карточку полузащитнику красно-белых Руслану Литвинову (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» во вторник, 5 ноября, отправит заявление в КДК РФС, чтобы обжаловать красную карточку полузащитника Руслана Литвинова, полученную в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:0).

Во втором тайме матча между футболистами обеих команд произошла массовая драка, в результате которой были удалены Литвинов и защитник армейцев Виллиан Роша.

В понедельник, 4 ноября, председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит агрессивное поведение Литвинова и Роши. Оба футболиста приглашены на заседание.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Руслан Литвинов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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