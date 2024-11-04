«Локомотив» проведет зимние сборы в ОАЭ

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о зимних сборах клуба.

«Локомотив» проведет всю подготовку в ОАЭ. 13 января начнем, 23 февраля закончим», — сказал Нагорных «СЭ».

«Локомотив» с 31 очком занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ после 14 туров. В следующем туре железнодорожники 9 ноября примут «Факел».