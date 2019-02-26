"Спартак": "117 лет назад родился Николай Петрович Старостин. Мы помним"

"Спартак" в своем Инстаграме опубликовал сообщение о 117-летия со дня рождения основателя клуба Николая Старостина.

- В этот день, 117 лет назад, родился Николай Петрович Старостин – отец-основатель "Спартака"! Мы помним, - говорится в сообщении.

Николай Старостин выступал за "Спартак" в качестве игрока, был начальником команды, позднее - почетным президентом Международного физкультурно-спортивного общества "Спартак".

Его три младших брата Александр, Андрей и Петр Старостины также играли за красно-белых. Именно ему придумал название команды, дав ей имя в честь римского гладиатора.

Основатель "Спартака" умер 17 февраля 1996 года. Ему было 94 года.

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