Спаич и Ари на русском пригласили зрителей на матч "Краснодар" – "Оренбург"

Игроки "Краснодара" защитник Урош Спаич и нападающий Ари на русском языке призвали болельщиков поддержать команду на домашнем матче 19-го тура чемпионата России против "Оренбурга", сообщает официальный Твиттер "быков".

Встреча пройдет в понедельник, 11 марта, на стадионе "Арена Краснодар", начало – в 19.30 (мск).

"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. "Оренбург" с 22 баллами располагается на 12 строчке.

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