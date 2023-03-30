Советник президента РФС Игорь Каменской объяснил, почему на исполкоме не обсуждали вопрос перехода в Азию

Советник президента РФС Игорь Каменской рассказал, почему в организации не обсудили вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию на исполкоме 30 марта.

— Почему сегодня не обсуждали вопрос Азии?

— Сегодня не должно было обсуждаться. Когда создавалась рабочая группа с членами ФИФА, УЕФА и МОК, речь изначально шла о том, что работа будет идти вплоть до конца апреля.

— Нам говорили: до конца марта. Почему меняются сроки?

— Спросите у того, кто вам это говорил.

— Каковы отношения РФС с Азией и УЕФА?

— Эти вопросы лучше задавать президенту.