Тюкавин: «У Захаряна еще есть все шансы заиграть в «Челси»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как его одноклубники отреагировали на возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».

«К информации о Захе и «Челси» мы в команде относились с юмором, — цитирует Sport24 Тюкавина. — Говорили ему: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? Тут сиди!» На самом деле верю, что все могло получиться. Просто возник вопрос с оплатой трансфера, насколько понимаю. Но у него еще есть все шансы заиграть там».

В текущем сезоне РПЛ 19-летний Захарян провел в составе «Динамо» 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.