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Тюкавин: «У Захаряна еще есть все шансы заиграть в «Челси»

Мария Гусева
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как его одноклубники отреагировали на возможный переход полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Челси».

«К информации о Захе и «Челси» мы в команде относились с юмором, — цитирует Sport24 Тюкавина. — Говорили ему: «Какой «Челси»? Куда ты собрался? Тут сиди!» На самом деле верю, что все могло получиться. Просто возник вопрос с оплатой трансфера, насколько понимаю. Но у него еще есть все шансы заиграть там».

В текущем сезоне РПЛ 19-летний Захарян провел в составе «Динамо» 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Константин Тюкавин
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«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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И В Н П +/- О
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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 - : -
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 - : -
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