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Советник Федуна Камоцци прокомментировал возможный трансфер Зиньковского в «Спартак»

Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возможный переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

«Я очень хорошо знаю Зиньковского. Поможет ли он «Спартаку» добиться успеха? Антон отличный игрок. Сильнее ли он Бакаева? Бакаев — атакующий плеймейкер, в основном используется на правом фланге. Зиньковский — вингер. Это разные игроки», — цитирует Metaratings.ru Камоцци.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне хавбек забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamotstsi-otvetil-na-vopros-pomozhet-li-zinkovskiy-dobitsya-uspekha-spartaku-1292193/
Антон Зиньковский
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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