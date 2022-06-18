Советник Федуна Камоцци прокомментировал возможный трансфер Зиньковского в «Спартак»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал возможный переход полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в московский клуб.

«Я очень хорошо знаю Зиньковского. Поможет ли он «Спартаку» добиться успеха? Антон отличный игрок. Сильнее ли он Бакаева? Бакаев — атакующий плеймейкер, в основном используется на правом фланге. Зиньковский — вингер. Это разные игроки», — цитирует Metaratings.ru Камоцци.

По итогам сезона РПЛ-2021/22 Зиньковский был признан лучшим игроком «Крыльев Советов» и стал лучшим ассистентом чемпионата России.

В минувшем сезоне хавбек забил четыре мяча и отдал 11 результативных передач в 32 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.