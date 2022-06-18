Олич оценил шансы на возвращение Влашича в ЦСКА

Экс-игрок и тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о том, рассматривает ли полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич возвращение в состав красно-синих.

«У Николы был не самый лучший сезон в Англии. Как мне кажется, главная причина в том, что он пришел практически в последний день сборов, а у «Вест Хэма» уже была сформирована команда. Николе было нелегко, требовалось время, адаптироваться к лиге. «Вест Хэм» играл хорошо, у Влашича были сильные конкуренты на его позициях. Никола в основном играл в Лиге Европы, Дэвид Мойес его не заменял, но в АПЛ он оставался игроком запаса.

Я верю во Влашича, и я знаю, что есть много команд, которые хотели бы его подписать или забрать в аренду к себе. Если «Вест Хэм» даст ему возможность, то Никола сменит команду, где ему будут давать играть, и где он сможет набрать лучшую форму. Это поможет ему снова стать одним из лидеров сборной Хорватии. Я от сердца ему этого желаю. Нужно время, Никола наберет свое.

Возвращение в ЦСКА? Я не думаю, что это произойдет. Я с ним общался, он хочет остаться в Европе, например, попробовать себя в чемпионатах Германии или Испании. У него есть варианты», — заявил Ивица Олич Metaratings.ru.

Влашич выступает за «Вест Хэм» с августа 2021 года, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету полузащитника 31 матч, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт Влашича с «Вест Хэмом» действует до 30 июня 2026 года.