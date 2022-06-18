«Ростов» разгромил «Кубань Холдинг» в товарищеском матче

«Ростов» одержал крупную победу в товарищеском матче над командой «Кубань Холдинг». Ростовчане выиграли со счетом 5:1.

Автором дубля стал Али Соу, по разу отличились Дмитрий Полоз и Алексей Миронов. Еще один мяч в свои ворота забил Альберт Цховребов.

23 июня на стадионе «Ростов Арена» ростовские футболисты проведут товарищеский матчи против воронежского «Факела».

«Ростова» по итогам прошлого сезона набрал 38 очков и расположились на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.