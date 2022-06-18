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Сегодня, 21:01

«Ростов» разгромил «Кубань Холдинг» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ростов» одержал крупную победу в товарищеском матче над командой «Кубань Холдинг». Ростовчане выиграли со счетом 5:1.

Автором дубля стал Али Соу, по разу отличились Дмитрий Полоз и Алексей Миронов. Еще один мяч в свои ворота забил Альберт Цховребов.

23 июня на стадионе «Ростов Арена» ростовские футболисты проведут товарищеский матчи против воронежского «Факела».

«Ростова» по итогам прошлого сезона набрал 38 очков и расположились на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

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 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
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21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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