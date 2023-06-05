Совет директоров «Зенита» принял решение изменить структуру управления клубом

«Зенит» на своем официальном сайте объявил об изменении структуры управления клубом.

Теперь сине-бело-голубые создали новый коллегиальный исполнительный орган — Правление, в который войдут 9 человек, в том числе главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Возглавит Правление «Зенита» Александр Медведев.

В минувшем сезоне петербуржцы в пятый раз подряд стали чемпионами России, набрав 70 очков в 30 турах.