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Сотрудник РФС, переболевший коронавирусом, во второй раз сдаcт плазму крови

11:54

Сотрудник РФС Давид Беров, ставший первым жителем Москвы, у которого обнаружили коронавирус, во второй раз сдаст плазму крови для лечения больных. Об этом сообщается в Telegram-канале «Мутко против».

Кровь переболевших содержит антитела, которые помогают больным вылечиться от коронавируса. Три недели назад Беров уже сдавал свою плазму, а теперь записался на новую сдачу крови.

По последним данным Роспотребнадзора, в России подтверждено 308 705 случаев заражения коронавирусом — это второй показатель среди стран мира. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

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