Сорокин рассказал об эмоциях от выступления за «Кайрат» в Лиге чемпионов

Бывший защитник «Кайрата» Егор Сорокин признался, что испытывает грусть из-за невыхода клуба в плей-офф Лиги чемпионов.

«На данный момент испытываю небольшую грусть. Потому что закончился основной этап, мы не прошли дальше, еще не скоро будет Лига чемпионов. Что касается матчей, то это, без сомнения, бесценный опыт, потому что не каждый футболист имеет возможность сыграть в таком турнире. Это хорошие стадионы, топовые команды, атмосфера, если выделять в общем. Если оценивать для себя, то пытался наслаждаться каждой игрой, каждым моментом нахождения в Лиге чемпионов», — цитирует Сорокина ТАСС.

«Кайрат» занял последнее, 36-е место в таблице общего этапа с 1 очком и вылетел из Лиги чемпионов. Команда из Казахстана приняла участие в групповой стадии турнира впервые в своей истории.