Соломатин: «Марио Фернандес — легенда ЦСКА, такие люди всегда нужны в команде»

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на новость о возможном возвращении в московский клуб защитника Марио Фернандеса.

«Фернандес нужен ЦСКА даже учитывая то, что у армейцев есть хороший правый защитник в лице Гаича. Конкуренция в команде никогда не помешает. Марио сможет помочь красно-синим и наберет нужную форму. Безусловно, Фернандес может поделиться своим опытом с молодыми игроками. Он уже легенда ЦСКА, такие люди всегда нужны в команде. Сколько матчей Марио сыграл за клуб и сборную!» — цитирует Соломатина Metaratings.ru.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе московской команды он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В середине апреля стало известно, что защитник расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам. По информации СМИ, Фернандес может вернуться в ЦСКА.