Соломатин: «На фоне мертвого «Спартака» «Зенит» выглядел командой из космоса»

Экс-защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» подвел итоги первой половины чемпионата.

- «Зенит» заслуженно уходит на зимний перерыв лидером РПЛ?

— Не особо. Конечно, последние победы над «Уралом», «Динамо» и «Спартаком» с общим счетом 11:3 впечатлили. Но если бы команда весь сезон показывала такой футбол и не случилось бы оглушительного провала в Лиге чемпионов, я бы сказал: «Да, «Зенит» в России объективно сильнее всех». А тут... Мне кажется, ЦСКА и «Краснодар» по уровню игры ему ни в чем не уступают. Правда, «быки» из-за огромных проблем с составом растеряли осенью кучу очков и выше третьего места уже не поднимутся. За золото будут биться ЦСКА и «Зенит».

— «Спартак» от чемпионской гонки уже отвалился?

— Я и раньше говорил, что он в тройку не попадет. Ну а матч в Питере снял все вопросы. На фоне мертвого «Спартака» «Зенит» выглядел командой из космоса. Разница в скорости колоссальная. В красно-белом царстве вообще творятся непонятки. Назначили генерального директора — через пять месяцев вдруг убрали. Теперь вот тренер объявил, что не будет летом подписывать новый контракт. Когда в клубе такая карусель, сложно на что-то рассчитывать.

(Александр Кружков)

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