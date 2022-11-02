Тренер «Сочи» Точилин — об отставке Гаранина: «Вчера он был. Ничего неизвестно об отставке»
Точилин отреагировал на информацию о возможном увольнении тренера клуба Вадима Гаранина
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном увольнении тренера клуба Вадима Гаранина.
«Вы не по адресу. Мне вообще об отставке ничего не известно. Тренировки сегодня еще не было. Вчера он был. Я не компетентен в этом вопросе. Не по адресу звоните», — сказал Точилин «СЭ».
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Гаранин был отправлен в отставку.
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