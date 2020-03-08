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«Сочи» — «Урал»: Кокорин выйдет с первых минут

15:32
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В матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России «Сочи» примет «Урал». Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Кокорин, Заболотный.

Запасные: Заболотный, Калугин, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Вилюш, Поляков, Золотов, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Кухарчик, Погребняк.

Запасные: Баклов, Мамин, Ароян, Фидлер, Бавин, Ефремов, Магомаов, Калинин, Эль-Кабир, Шаболин, Аугустыняк, Панюков.

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