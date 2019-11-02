«Сочи» — «Тамбов»: команды обменялись голами в концовке первого тайма
17:15
В матче 15-го тура чемпионата России полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков забил мяч в ворота «Сочи».
«Тамбов» провел быструю атаку, нападающий гостей Владимир Обухов сделал прострел в штрафную, где на линии вратарской оказался совсем один Костюков.
? Михаил Костюков забивает свой третий гол в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019
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Буквально через минуту полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сравнял счет.
После навеса с фланга нападающий Антон Заболотный сделал скидку головой, а первым к мяч успел Нобоа.
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