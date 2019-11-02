В матче 15-го тура чемпионата России полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков забил мяч в ворота «Сочи».

«Тамбов» провел быструю атаку, нападающий гостей Владимир Обухов сделал прострел в штрафную, где на линии вратарской оказался совсем один Костюков.

Буквально через минуту полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа сравнял счет.

После навеса с фланга нападающий Антон Заболотный сделал скидку головой, а первым к мяч успел Нобоа.

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