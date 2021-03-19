Дубль Заболотного помог «Сочи» разгромить «Тамбов»
«Сочи» в домашнем матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России обыграл «Тамбов» (5:0).
В составе победителей дубль оформил форвард Антон Заболотный, забив в первом и во втором тайме. По голу забили Сергей Терехов, Александр Руденко и Максим Барсов.
После 23-х туров Тинькофф РПЛ «Сочи» набрал 40 баллов и расположился на 4-м месте в турнирной таблице, «Тамбов» с 13 очками остался на последней строчке. В следующем туре сочинский клуб сыграет с «Рубином» (3 апреля), тамбовчане встретятся с ЦСКА (4 апреля).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
23-й тур
«Сочи» — «Тамбов» — 5:0 (1:0)
Голы: А.Заболотный, 45+2 (1:0). С.Ю.Терехов, 55 (2:0). Руденко, 74 (3:0). А.Заболотный, 80 (4:0). Барсов, 90 (5:0).
«Сочи»: Н.Заболотный, С.Ю.Терехов (Набиуллин, 78), Цаллагов (Пруцев, 84), Заика, Мевля, Новосельцев (Прохин, 78), Миладинович, Юсупов, Жоаузинью (Руденко, 13), Нобоа, А.Заболотный (Барсов, 84).
«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев (А.А.Терехов, 46), Шахов (Нусуев, 65), Кайков, Бавин, Алиев, Карп (Кабахидзе, 82), Карапузов (Чабанов, 69), Герман, Климов (Архипов, 69).
Предупреждения: Шахов, 2. Климов, 12. Новосельцев, 26. А.Заболотный, 31. Мевля, 62.
Судьи: Любимов. Большаков (оба — Санкт-Петербург), Березнов (Москва).
ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Демешко (Химки).
19 марта. Сочи. Стадион «Фишт».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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