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Дубль Заболотного помог «Сочи» разгромить «Тамбов»

20:54
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева., «СЭ»

«Сочи» в домашнем матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России обыграл «Тамбов» (5:0).

В составе победителей дубль оформил форвард Антон Заболотный, забив в первом и во втором тайме. По голу забили Сергей Терехов, Александр Руденко и Максим Барсов.

После 23-х туров Тинькофф РПЛ «Сочи» набрал 40 баллов и расположился на 4-м месте в турнирной таблице, «Тамбов» с 13 очками остался на последней строчке. В следующем туре сочинский клуб сыграет с «Рубином» (3 апреля), тамбовчане встретятся с ЦСКА (4 апреля).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
23-й тур
«Сочи» — «Тамбов» — 5:0 (1:0)

Голы: А.Заболотный, 45+2 (1:0). С.Ю.Терехов, 55 (2:0). Руденко, 74 (3:0). А.Заболотный, 80 (4:0). Барсов, 90 (5:0).

«Сочи»: Н.Заболотный, С.Ю.Терехов (Набиуллин, 78), Цаллагов (Пруцев, 84), Заика, Мевля, Новосельцев (Прохин, 78), Миладинович, Юсупов, Жоаузинью (Руденко, 13), Нобоа, А.Заболотный (Барсов, 84).

«Тамбов»: Сямук, Денисов, Васиев (А.А.Терехов, 46), Шахов (Нусуев, 65), Кайков, Бавин, Алиев, Карп (Кабахидзе, 82), Карапузов (Чабанов, 69), Герман, Климов (Архипов, 69).

Предупреждения: Шахов, 2. Климов, 12. Новосельцев, 26. А.Заболотный, 31. Мевля, 62.

Судьи: Любимов. Большаков (оба — Санкт-Петербург), Березнов (Москва).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Демешко (Химки).

19 марта. Сочи. Стадион «Фишт».

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