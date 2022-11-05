«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Сочи»

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче уже на 7-й минуте матча открыл лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ Квинси Промес. Голландский хавбек забил уже 13-й гол в этом сезоне.

В конце тайма хозяева выравняли положения: отличился полузащитник Кирилл Заика.

Отметим, что в первой половине красно-белые могли остаться в меньшинстве, но нападающий Александр Соболев избежал удаления.

«Спартак» набрал 33 очка и сохраняет второе место в турнирной таблице. «Сочи» остался на девятой строчке (22 очка).

В следующем туре «Спартак» 13 ноября в гостях сыграет против «Локомотива». «Сочи» в этот же день также на выезде сыграет с «Химками».