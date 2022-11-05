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«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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5 ноября. «Сочи» — «Спартак» — 1:1.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче уже на 7-й минуте матча открыл лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ Квинси Промес. Голландский хавбек забил уже 13-й гол в этом сезоне.

В конце тайма хозяева выравняли положения: отличился полузащитник Кирилл Заика.

Отметим, что в первой половине красно-белые могли остаться в меньшинстве, но нападающий Александр Соболев избежал удаления.

«Спартак» набрал 33 очка и сохраняет второе место в турнирной таблице. «Сочи» остался на девятой строчке (22 очка).

В следующем туре «Спартак» 13 ноября в гостях сыграет против «Локомотива». «Сочи» в этот же день также на выезде сыграет с «Химками».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:1
Спартак

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Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
25
134
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
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 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

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Сочи

 12 1 2
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