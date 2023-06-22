«Сочи» подписал нападающего «Крыльев Советов» Тоцкого

«Сочи» на официальном сайте объявил о подписании нападающего «Крыльев Советов» Егора Тоцкого.

20-летний форвард является воспитанником тольяттинской Академии имени Юрия Коноплева. В 2020 году перешел в «Крылья Советов».

Тоцкий выступал во второй лиге и в молодежной. В сезоне-2022/23 нападающий провел 25 матчей в МФЛ, забил 19 голов и сделал 2 результативные передачи.