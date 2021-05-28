Полузащитник ЦСКА Эджуке признан игроком месяца впервые в сезоне

Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке стал лучшим игроком мая в сезоне-2020/21 Тинькофф РПЛ, сообщается на официальном сайте армейцев.

В этом месяце 23-летний нигерийский футболист участвовал в 3 матчах и забил 2 гола. За игрока проголосовало 53 процента опрошенных.

Вторым стал Алан Дзагоев, третье место занял Марио Фернандес.

ЦСКА по итогам сезона чемпионата России занял 5-е место.