Полузащитник ЦСКА Эджуке признан игроком месяца впервые в сезоне
18:02
Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке стал лучшим игроком мая в сезоне-2020/21 Тинькофф РПЛ, сообщается на официальном сайте армейцев.
В этом месяце 23-летний нигерийский футболист участвовал в 3 матчах и забил 2 гола. За игрока проголосовало 53 процента опрошенных.
Вторым стал Алан Дзагоев, третье место занял Марио Фернандес.
ЦСКА по итогам сезона чемпионата России занял 5-е место.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ejuke-luchshiy-v-mae/
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