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Полузащитник ЦСКА Эджуке признан игроком месяца впервые в сезоне

18:02
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Полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке стал лучшим игроком мая в сезоне-2020/21 Тинькофф РПЛ, сообщается на официальном сайте армейцев.

В этом месяце 23-летний нигерийский футболист участвовал в 3 матчах и забил 2 гола. За игрока проголосовало 53 процента опрошенных.

Вторым стал Алан Дзагоев, третье место занял Марио Фернандес.

ЦСКА по итогам сезона чемпионата России занял 5-е место.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ejuke-luchshiy-v-mae/

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