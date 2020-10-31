«Сочи» — «Локомотив»: Юсупов и Смолов выйдут с первых минут. Стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом». Игра начнется в 19.00 (мск).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Пруцев, А. Заболотный, Жоаузинью.
Запасные: Н. Заболотный, Заика, Новосельцев, Калугин, Набиуллин, Бахтияров, Пруцев, Немченко, Руденко, Варданян.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Лысцов, Рыбус, Мурилу, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Смолов, Эдер, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Черный, Сильянов, Райкович, Миранчук, Мухин, Титков, Иосифов, Зе Луиш, Лисакович.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.