РФС опубликовал повестку заседания КДК 21 апреля

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал повестку заседания Контрольно-дисциплинарного комитета.

Заседание пройдет 21 апреля.

Повестка которого будет включать следующие пункты:

1. «Оренбург» — «Локомотив»

— Задержка выхода команды «Оренбург» на три минуты перед началом второго тайма.

2. «Рубин» — «Акрон»

— Нарушение командой «Рубин» регламента чемпионата в части использования системы оповещения стадиона;

— Удаление футболиста «Акрона» Марата Бокоева за серьезное нарушение Правил игры. Футболист приглашен на заседание.

3. «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»

— Болельщики команды «Динамо» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита».

4. «Краснодар» — «Балтика»

— Задержка выхода команды «Краснодар» из раздевалки на две минуты перед началом матча;

— Неподобающее поведение команды «Балтика» (пять предупреждений футболистов и одного официального лица клуба).

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