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20 апреля, 16:51

РФС опубликовал повестку заседания КДК 21 апреля

Сергей Ярошенко

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал повестку заседания Контрольно-дисциплинарного комитета.

Заседание пройдет 21 апреля.

Повестка которого будет включать следующие пункты:

1. «Оренбург» — «Локомотив»

— Задержка выхода команды «Оренбург» на три минуты перед началом второго тайма.

2. «Рубин» — «Акрон»

— Нарушение командой «Рубин» регламента чемпионата в части использования системы оповещения стадиона;

— Удаление футболиста «Акрона» Марата Бокоева за серьезное нарушение Правил игры. Футболист приглашен на заседание.

3. «Динамо» (Махачкала) — «Зенит»

— Болельщики команды «Динамо» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита».

4. «Краснодар» — «Балтика»

— Задержка выхода команды «Краснодар» из раздевалки на две минуты перед началом матча;

— Неподобающее поведение команды «Балтика» (пять предупреждений футболистов и одного официального лица клуба).

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Источник: РФС
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КДК
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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Локомотив

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Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
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Илья Рожков

Рубин

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Оренбург

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Динамо Мх

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