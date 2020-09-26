«Сочи» — «Краснодар»: видеотрансляция матча чемпионата России
18:30
В субботу, 26 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.
В прошлом сезоне команды обменялись победами: сочинцы были сильнее во втором круге — 2:0, а «быки» победили 3:0 в первой игре.
Следить за матчем «Сочи» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Сочи» — «Краснодар»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи