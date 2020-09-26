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«Сочи» — «Краснодар»: видеотрансляция матча чемпионата России

18:30
«Спартак» на своем поле примет «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Спартак» на своем поле примет «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»

В субботу, 26 сентября, состоится матч 9-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Сочи» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами: сочинцы были сильнее во втором круге — 2:0, а «быки» победили 3:0 в первой игре.

Следить за матчем «Сочи» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Краснодар»

Сочи — Краснодар

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