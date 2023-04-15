В «Химках» оценили первый матч Талалаева: «Увидели совсем другую игру!»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в комментарии для «СЭ» оценил первую игру команды под руководством Андрея Талалаева против «Крыльев Советов» в матче 23-го тура РПЛ (0:0).

«Мы увидели совсем другую игру. «Химки» более цельно сыграли в обороне и не позволяли сопернику многого, как в предыдущих матчах. Удар в штангу Лысцова — один из главных моментов первого тайма. Спасение Митрюшкина после удара со штрафного, однозначно, один из лучших сейвов тура», — сказал Оленев «СЭ».

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года по март 2023 года. 11 апреля, через месяц после отставки из московского клуба 50-летний россиянин подписал контракт с «Химками».