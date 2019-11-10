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«Сочи» — ЦСКА: все голы матча

17:00
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«Сочи» дома принимает ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт».

На 7-й минуте матча счет открыл полузащитник хозяев Андрей Мостовой. Спустя 9 минут автоголом отметился защитник «Сочи» Миха Мевля.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.

7-я минута: гол Мостового

16-я минута: автогол Мевли

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Сочи — ЦСКА

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