«Сочи» — ЦСКА: все голы матча
«Сочи» дома принимает ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча проходит в Сочи на стадионе «Фишт».
На 7-й минуте матча счет открыл полузащитник хозяев Андрей Мостовой. Спустя 9 минут автоголом отметился защитник «Сочи» Миха Мевля.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — ЦСКА.
7-я минута: гол Мостового
? Третий гол Андрея Мостового в чемпионате.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 10, 2019
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16-я минута: автогол Мевли
? Миха Мевля после подачи Сигурдссона переправляет мяч в свои ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 10, 2019
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