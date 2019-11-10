На 49-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Сочи» — ЦСКА (2:3) игроки гостей требовали, чтобы арбитр Станислав Васильев назначил пенальти, но он продолжил игру. В том моменте после передачи защитника Мариу Фернандеса в штрафной площади сочинцев произошел контакт мяча с правой рукой Душана Лагатора.

Произошло это после того, как мяч пропустил, резко нагнувшись, другой игрок ЦСКА, рука не находилась в неестественном положении, и хавбек «Сочи» пытался ее убрать, но не успел. На мой взгляд, судья поступил правильно, не назначив 11-метровый удар. Однако некоторые из наших экспертов считают иначе. (Александр Бобров)

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