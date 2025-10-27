«Сочи» обыграл «Ахмат» и одержал вторую победу в сезоне

«Сочи» на выезде обыграл «Ахмат» в матче 13-го тура РПЛ — 4:2.

У гостей дублем отметился Михаил Игнатов (36-я и 66-я минуты), также по голу забили Игнасио Сааведра на 16-й минуте и Дмитрий Васильев на 76-й минуте. У грознинцев дубль на счету Михаила Самородова (59-я и 90+2-я минуты).

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 16 очками — на 9-й строчке.