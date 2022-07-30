Голкипер «Ахмата» Мелихов перешел в армянский клуб

Армянский футбольный клуб «Урарту» на официальном сайте 30 июля объявил о новом трансфере.

Клуб подписал контракт с российским голкипером Александром Мелиховым.

24-летний вратарь перешел в армянский клуб из грозненского «Ахмата», представляющий Российскую премьер-лигу, где он провел три сезона.

Также голкипер играл в томском футбольном клубе «Томь», в составе которого также принимал участие в матчах РПЛ.