Дубль Нобоа принес «Сочи» победу над «Ахматом»

«Сочи» на своем поле победил «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России. Сочинцы выиграли со счетом 2:1.

В составе хозяев поля дубль сделал полузащитник Кристиан Нобоа. В первом случаев он реализовал пенальти, а потом идеально исполнил дальний удар.

В составе «Ахмата» отличился полузащитник Александр Трошечкин.

В конце первого тайма за споры с судьей красную карточку получил главный тренер грозненцев Андрей Талалаев.

«Сочи» набрал 6 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Ахмат» с 4 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Сочи» 7 июля сыграет на своем поле против «Нижнего Новгорода». «Ахмат» днем ранее примет у себя дома «Зенит».