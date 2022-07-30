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Сегодня, 22:00

Дубль Нобоа принес «Сочи» победу над «Ахматом»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
30 июля. «Сочи» — «Ахмат» — 2:1.
Фото ФК «Сочи».

«Сочи» на своем поле победил «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России. Сочинцы выиграли со счетом 2:1.

В составе хозяев поля дубль сделал полузащитник Кристиан Нобоа. В первом случаев он реализовал пенальти, а потом идеально исполнил дальний удар.

В составе «Ахмата» отличился полузащитник Александр Трошечкин.

В конце первого тайма за споры с судьей красную карточку получил главный тренер грозненцев Андрей Талалаев.

«Сочи» набрал 6 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Ахмат» с 4 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Сочи» 7 июля сыграет на своем поле против «Нижнего Новгорода». «Ахмат» днем ранее примет у себя дома «Зенит».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
30 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Сочи
2:1
Ахмат
Голы
Нобоа, 20 (1:0), Нобоа, 49 (2:0), Трошечкин, 60 (2:1)
Сочи
Адамов Дркушич Терехов Цаллагов Мещанинов Ангбан Нобоа Макарчук Бурмистров Мелкадзе (Юсупов, 75) Сарвели
Ахмат
Шелия Тодорович Богосавац Семенов (Быстров, 79) Нижич Журавлев Бериша (Конате, 59) Олейников (Садулаев, 46) Трошечкин Тимофеев (Швец, 60) Ильин (Агаларов, 46)
Предупреждения
Цаллагов 4’, Мещанинов 7’, Терехов 12’, Ангбан 45’, Нобоа 59’, Макарчук 61’  -  Тодорович 5’, Бериша 21’
Судьи
Любимов (Санкт-Петербург) Чельцов (Москва) Болотенков (Москва)
ВАР
Шадыханов (Москва) Еремин (Москва)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Андрей Талалаев
Кристиан Нобоа
ФК Ахмат
ФК Сочи
2
8
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
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 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
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 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Краснодар
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30.07 15:00
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30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
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 - : -
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