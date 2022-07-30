Дубль Нобоа принес «Сочи» победу над «Ахматом»
«Сочи» на своем поле победил «Ахмат» в матче 3-го тура чемпионата России. Сочинцы выиграли со счетом 2:1.
В составе хозяев поля дубль сделал полузащитник Кристиан Нобоа. В первом случаев он реализовал пенальти, а потом идеально исполнил дальний удар.
В составе «Ахмата» отличился полузащитник Александр Трошечкин.
В конце первого тайма за споры с судьей красную карточку получил главный тренер грозненцев Андрей Талалаев.
«Сочи» набрал 6 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Ахмат» с 4 очками располагается на шестой строчке.
В следующем туре «Сочи» 7 июля сыграет на своем поле против «Нижнего Новгорода». «Ахмат» днем ранее примет у себя дома «Зенит».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0